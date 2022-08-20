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Разведка боем со стороны ВСУ на Крымском мосту и на военном аэродроме Бельбек

Разведка боем со стороны ВСУ на Крымском мосту и на военном аэродроме Бельбек

Ракетное нападение на Крым вечером 18 августа обошлось без потерь — но только потому, что оно не было массированным     Сергей Ищенко От давно всем надоевших угроз сокрушить Крымский мост вечером 18 августа Киев впервые попытался перейти к делу.

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