Разведка боем со стороны ВСУ на Крымском мосту и на военном аэродроме Бельбек

Ракетное нападение на Крым вечером 18 августа обошлось без потерь — но только потому, что оно не было массированным Сергей Ищенко От давно всем надоевших угроз сокрушить Крымский мост вечером 18 августа Киев впервые попытался перейти к делу.
Ракетное нападение на Крым вечером 18 августа обошлось без потерь — но только потому, что оно не было массированным Сергей Ищенко От давно всем надоевших угроз сокрушить Крымский мост вечером 18 августа Киев впервые попытался перейти к делу.
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