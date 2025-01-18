«Дешевенький спектакль»: беременная третьим невестка Татьяны Васильевой объявила о разводе

Вторая жена сына актрисы разозлила общественность своим безобразным поведением. Татьяна Васильева соцсети77-летняя Татьяна Васильева не скрывает, что не может себе позволить уйти на пенсию и даже заболеть, так как ей приходится обеспечивать семью своего взрослого сына и его детей.