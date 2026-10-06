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Губерниев о дисквалификации Медведева с 1/2 финала в Пекине: «Ему нужно держать себя в узде»

Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что Даниил Медведев попал мячом в лицо болельщика в Пекине. Инцидент произошел в полуфинале, где россиянин играл с Новаком Джоковичем .

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