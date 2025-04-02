Сезон аллергии в Петербурге и Ленобласти стартовал. Зацвела лещина, или лесной орех. «У лесного ореха мужские соцветия в виде серёжек, а вот женские — как яркие малиновые огоньки.
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Сезон аллергии в Петербурге и Ленобласти стартовал. Зацвела лещина, или лесной орех. «У лесного ореха мужские соцветия в виде серёжек, а вот женские — как яркие малиновые огоньки.