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Регионы России

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Россия увеличивает поставки дизельного топлива на мировой рынок

Россия увеличивает поставки дизельного топлива на мировой рынок

Решение об отмене ограничений на экспорт дизельного топлива было принято после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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