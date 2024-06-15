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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Специально покупать не стоит». Выгодно ли инвестировать в частый дом в Севастополе?

«Специально покупать не стоит». Выгодно ли инвестировать в частый дом в Севастополе?

Доходность сдаваемых в аренду домов в России составляет 7,4%, а окупаемость – 13,4 года. Об этом сообщается в исследовании, проведенном агентством «Мир квартир».

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