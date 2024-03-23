Принять. Врач рассказала, чего нельзя делать при панической атаке

Когда и почему возникает паническая атака и как метя следует вести в таком случае? Паническая атака — это внезапное и интенсивное ощущение страха или тревоги, которое достигает пика за короткое время (обычно в течение нескольких минут).
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