Панарин сделал передачу в матче с «Тампой». У него 83 очка в 75 играх

Форвард «Рейнджерс» набрал 83-е (34+49) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 75 игр. Сегодня за 20:51 (3:42 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность – «минус 2».
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