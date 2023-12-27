Следственное управление по Ивановской области напоминает о работе Интернет - приемной

В целях обеспечения возможности граждан на обращение в органы Следственного комитета Российской Федерации, на официальном сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области осуществляет свою работу Интернет–приемная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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