Нужно учитывать, что содержание спирта в "безалкогольном" пиве ненулевое.Употребление безалкогольного пива перед поездкой за рулём может создать проблемы, даже если не вызвать заметного опьянения.
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