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Глава Минздрава Ирана Эйноллахи: жертвами взрывов в Кермане стали 95 человек

Глава Минздрава Ирана Эйноллахи: жертвами взрывов в Кермане стали 95 человек

Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA, с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

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