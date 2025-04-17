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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Свежие комментарии

Главный ботанический сад имени Цицина временно закроют для обработки от клещей

Главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук будет закрыт для посетителей в утренние часы с 4:00 до 10:00 18 апреля и с 21 по 25 апреля 2025 года в связи с ежегодной плановой обработкой территории от клещей.

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