Во время субботника на ВДНХ посадили груши, розы и установили ремизы для полезных насекомых

Одной из площадок традиционных общегородских субботников стала Главная выставка страны. Привести территорию ВДНХ в порядок и поучаствовать в высадке растений пришли медийные гости, в их числе,актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, исполнительный директор театров «Ленком» и «На Юго-Западе» Дмитрий Берестов.
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