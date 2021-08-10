"Эпохальное событие": что за уникальное погодное явление будет в Приморье 13 августа

В социальной сети Instagram в сообществе опубликована запись, в которой говорится, что в ночь с 12 по 13 августа пройдёт знаменитый звездопад Персеиды, при электрическом освещении можно видеть лишь несколько объектов, но в чистом небе становятся видны до 110 метеоритов.
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