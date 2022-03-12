«Ман Сити» и Холанд согласовали контракт. Трансфер, подписной бонус и комиссионные Райолы оцениваются в 100 млн фунтов (Daily Mail)

«Манчестер Сити» и Эрлинг Холанд согласовали личный контракт. «Горожане» договорились с 21-летним форвардом дортмундской «Боруссии» о переходе по окончании сезона, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Германии.

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