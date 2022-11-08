Трамп, выступая в Огайо, анонсировал "важное заявление" 15 ноября

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, которые могут кардинально изменить состав Конгресса.Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал выступление 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, где сделает “важное заявление”.