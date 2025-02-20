Паника на Украине: Маск и Трамп могут отключить ВСУ от системы обнаружения пусков и от Starlink

Президент США Дональд Трамп и его ближайший соратник, владелец компании Space X Илон Маск могут в любой момент отключить украинские информационные системы от американских данных системы обнаружения пусков.
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