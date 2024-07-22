Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус

Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус

Украинское командование готовит мощный ударный кулак для прорыва фронта. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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