The 'Daejon Love' Stock Market Submitted by QTR's Fringe Finance Words cannot do justice to the sheer idiocy of the story that broke this past week.
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