Четверть машин станет электрической: главное из новой стратегии автопрома РФ

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Документ предусматривает ежегодный выпуск не менее 2,8 млн транспортных средств, укрепление технологической независимости и рост доли электрических и гибридных моделей.
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