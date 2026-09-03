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Царьград

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Причины шокировали всех. Подростки массово нападают на учителей и сверстников в школах России

Причины шокировали всех. Подростки массово нападают на учителей и сверстников в школах России

Мигрант-подросток с ножом в руках напал на учительницу в Новой Москве. Педагог и другой ученик получили ранения.

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