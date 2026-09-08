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За рулем

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Атмосферник, гидроавтомат, полный привод — и минимум хлопот в обслуживании

Атмосферник, гидроавтомат, полный привод — и минимум хлопот в обслуживании

Когда встает вопрос о поиске надежного некитайского кроссовера с пробегом до 100 тыс. километров, взгляд неизменно останавливается на Kia Sportage пятого поколения.

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