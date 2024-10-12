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Михаил Шеремет: У Чёрного моря…. —————-

Михаил Шеремет: У Чёрного моря…. —————-

У Чёрного моря…—————-…Она пощады не просила,Живой сгорая на кресте,Поставь ей памятник, Россия,На безымянной высоте!То дочь твоя, твоя славянка,Тобою выращенный плод,Она твоя «космодемьянка» -Из тех же нравственных пород!…Развёрнут флаг в кругу ван.

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