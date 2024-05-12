Ожидается ухудшение погоды в южных и некоторых центральных районах Хабаровского края

Сильные дожди и усиление ветра ожидаются на юге и в некоторых центральных районах Хабаровского края. По данным Дальневосточного управления Гидрометеорологической службы России (УГМС), наиболее неблагоприятная погода ожидается на территориях южных районов (Вяземский, Бикинский, имени Лазо) и части центральных районов края (Комсомольский, Солнечный, Амурский, Нанайский).
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