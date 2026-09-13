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FiNE NEWS

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Песков заявил, что ВС России не наносили удары по всем целям подряд на Украине

Песков заявил, что ВС России не наносили удары по всем целям подряд на Украине

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России не наносили удары по всем целям подряд на территории Украины.

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