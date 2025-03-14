Певец Егор Крид высказался о хейтерах, которые критикуют людей в интернете

В своем личном блоге российский рэпер опубликовал гневный пост, в котором выразил недовольство поведением некоторых пользователей социальных сетей и напомнил о негативных последствиях необоснованного хейта.
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