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Мода и Шоу-бизнес

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Певец Егор Крид высказался о хейтерах, которые критикуют людей в интернете

Певец Егор Крид высказался о хейтерах, которые критикуют людей в интернете

В своем личном блоге российский рэпер опубликовал гневный пост, в котором выразил недовольство поведением некоторых пользователей социальных сетей и напомнил о негативных последствиях необоснованного хейта.

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