Губернатор Павел Малков встретился с рязанской командой «Нефро-Лига»

Команда скоро отправится в Казань на третьи Российские трансплант-игры. В соревновательную программу включены: бег, боулинг, бадминтон, дартс, настольный теннис, плавание, скандинавская ходьба, шахматы, баскетбол, волейбол, футбол.
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