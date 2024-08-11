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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор Павел Малков встретился с рязанской командой «Нефро-Лига»

Губернатор Павел Малков встретился с рязанской командой «Нефро-Лига»

Команда скоро отправится в Казань на третьи Российские трансплант-игры. В соревновательную программу включены: бег, боулинг, бадминтон, дартс, настольный теннис, плавание, скандинавская ходьба, шахматы, баскетбол, волейбол, футбол.

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