Путин в день 90-летия Лужкова отметил, что он действовал как патриот

Президент России Владимир Путин отметил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков действовал как патриот. Об этом говорится в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 90-летию со дня рождения Лужкова, текст которого опубликован на сайте Кремля.