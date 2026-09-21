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Путин в день 90-летия Лужкова отметил, что он действовал как патриот

Путин в день 90-летия Лужкова отметил, что он действовал как патриот

Президент России Владимир Путин отметил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков действовал как патриот. Об этом говорится в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвящённого 90-летию со дня рождения Лужкова, текст которого опубликован на сайте Кремля.

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