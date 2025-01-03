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Отмена индексации пенсий: новый шаг для работающих русских пенсионеров в 2025

Отмена индексации пенсий: новый шаг для работающих русских пенсионеров в 2025

Антон Орлов и Марина Солодовникова обсуждают возвращение индексации пенсий работающим русским пенсионерам в 2025 году.

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Комментарии
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Василий Васильев
Введение в 2016 году приостановки индексации пенсий для работающих пенсионеров привело к значительному уходу работающих пенсионеров в &quot;теневой бизнес&quot;. Бюджет и ПФР потеряли деньги, причем, по оценкам отдельных экономистов, потери были больше, чем &quot;экономия&quot; от отказа индексации. Но наша Власть НИКОГДА свои ошибки сразу не признает, ибо &quot;потеря лица&quot;.  Но экономика - вещь независимая от Кремля, поэтому  Кремлю пришлось вернуть индексацию, прикрывшись необходимость &quot;соблюдения некоей справедливости&quot;.  Т.е.  наши депутаты ВДРУГ &quot;озаботились&quot; справедливостью&quot;, на которую плевали почти 10 лет. И, кстати, наш Президент на это ВСЕ благосклонно так смотрел все эти 10 лет.
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