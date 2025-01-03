Отмена индексации пенсий: новый шаг для работающих русских пенсионеров в 2025

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Василий Васильев

Введение в 2016 году приостановки индексации пенсий для работающих пенсионеров привело к значительному уходу работающих пенсионеров в "теневой бизнес". Бюджет и ПФР потеряли деньги, причем, по оценкам отдельных экономистов, потери были больше, чем "экономия" от отказа индексации. Но наша Власть НИКОГДА свои ошибки сразу не признает, ибо "потеря лица". Но экономика - вещь независимая от Кремля, поэтому Кремлю пришлось вернуть индексацию, прикрывшись необходимость "соблюдения некоей справедливости". Т.е. наши депутаты ВДРУГ "озаботились" справедливостью", на которую плевали почти 10 лет. И, кстати, наш Президент на это ВСЕ благосклонно так смотрел все эти 10 лет.