Русская весна

115 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Именно так и выглядит правильная ,настоящая денацификация!Бойня у Артёмовск...
  • Борис Кокин
    Ибо нехуй шариться там куда не приглашали.Ожоги и ранения: ...
  • Михаил Гринжук
    Жаль наши плохо прицелились надо было им яйца отстрелить. Сразу стали бы соответствовать гендерной политике Норвегии....Ожоги и ранения: ...

Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой — эксперты

Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой — эксперты

Заявление президента РФ Владимира Путина в годовщину Сталинградской битвы — это одновременно посыл гражданам РФ и сигнал-напоминание Западу, разжигающему и растягивающему конфликт на Украине, о том, чем это снова может закончится, оно вряд ли изменит их политику в вооруженной поддержке Киева, но, безусловно, будет услышано — в первую очередь иностранными гражданами, которые недовольны губительной для них политикой западных элит, считают политические эксперты, опрошенные РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх