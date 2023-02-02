Путин напомнил Западу об опыте Второй мировой — эксперты

Заявление президента РФ Владимира Путина в годовщину Сталинградской битвы — это одновременно посыл гражданам РФ и сигнал-напоминание Западу, разжигающему и растягивающему конфликт на Украине, о том, чем это снова может закончится, оно вряд ли изменит их политику в вооруженной поддержке Киева, но, безусловно, будет услышано — в первую очередь иностранными гражданами, которые недовольны губительной для них политикой западных элит, считают политические эксперты, опрошенные РИА Новости.