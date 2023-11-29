WP: В Израиле ждут, что перемирие в секторе Газа продлится еще на 2-3 дня

По данным издания Washington Post, Израиль ждёт, что перемирие на территории сектора Газа продлится ещё примерно два-три дня, а большую часть заложников-детей боевики радикального палестинского движения ХАМАС освободят в среду, 29 ноября.
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