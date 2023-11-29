Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    "Самый гуманный суд в мире!"Уральские юристы ...
  • Mikhail Stepanov
    Чему удивляться? Если сегодня у власти в Молдавии потомки румын, которые воевали в армии Гитлера против СССР!В Молдавии отказа...
  • Nazim Ярмагомедов
    Кто врет,а кто нет,один Аллах знает.МИД Венгрии: НАТО...

WP: В Израиле ждут, что перемирие в секторе Газа продлится еще на 2-3 дня

WP: В Израиле ждут, что перемирие в секторе Газа продлится еще на 2-3 дня

По данным издания Washington Post, Израиль ждёт, что перемирие на территории сектора Газа продлится ещё примерно два-три дня, а большую часть заложников-детей боевики радикального палестинского движения ХАМАС освободят в среду, 29 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх