В Тамбовской области пройдёт детский фольклорный фестиваль "Зимние святки"

В Тамбовской области 10 и 11 января пройдёт VIII детский фольклорный фестиваль "Зимние святки". В нём примут участие коллективы из Москвы, Твери, Волгограда, Липецка, Подольска, Череповца, Тамбовской области, а также дети из Рассказовского муниципального округа.
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