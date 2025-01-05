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В Тамбовской области пройдёт детский фольклорный фестиваль "Зимние святки"

В Тамбовской области пройдёт детский фольклорный фестиваль "Зимние святки"

В Тамбовской области 10 и 11 января пройдёт VIII детский фольклорный фестиваль "Зимние святки". В нём примут участие коллективы из Москвы, Твери,  Волгограда, Липецка, Подольска, Череповца, Тамбовской области, а также дети из Рассказовского муниципального округа.

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