Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

а действует ультиматум на кассетные бобы , на "долбёжку " Донецка и Луганска ? надо отвечать без ультиматумов, а адекватно ситуации...

Svetlana Kuzmina

А ультиматум должен быть поставлен: Если США поставят бомбы с обедненным ураном, то тогда США тоже накроет радиоактивное облако и мало им не покажется.