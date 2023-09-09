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Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Россия должна предъявить Западу «серьезный ультиматум», заявила в эфире федерального канала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Комментарии
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петр кузнецов
а действует ультиматум на кассетные бобы , на &quot;долбёжку &quot; Донецка и Луганска ? надо отвечать без ультиматумов, а адекватно ситуации...
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16 час.
Svetlana Kuzmina
А ультиматум должен быть поставлен: Если США поставят бомбы с обедненным ураном, то тогда США тоже накроет радиоактивное облако и мало им не покажется.
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14 час.

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