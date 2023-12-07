Золото обновило исторический максимум

Реклама: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ИНН 2539013067 erid:LdtCKYpPo Цена драгоценного металла на торгах в понедельник, 4 декабря превысила отметку $2140 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
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