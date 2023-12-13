Розыгрыш "Новогоднего миллиарда" пройдет под контролем экспертов F.A.C.C.T

За честностью проведения тиража года "Русского лото" — "Новогоднего миллиарда", который состоится 1 января 2024 года в прямом эфире телеканала "НТВ", будет следить не только независимая тиражная комиссия, но и профессионалы в области кибербезопасности — эксперты компании F.