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Розыгрыш "Новогоднего миллиарда" пройдет под контролем экспертов F.A.C.C.T

Розыгрыш "Новогоднего миллиарда" пройдет под контролем экспертов F.A.C.C.T

За честностью проведения тиража года "Русского лото" — "Новогоднего миллиарда", который состоится 1 января 2024 года в прямом эфире телеканала "НТВ", будет следить не только независимая тиражная комиссия, но и профессионалы в области кибербезопасности — эксперты компании F.

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