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Бразильская звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус привезла сына в Москву

Бразильская звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус привезла сына в Москву

Актриса Луселия Сантус и ее сын Педро Нешлинг побывали в Москве Во время визита гости из Бразилии отведали изыски русской кухни, посетив знаменитый ресторан, отмеченный звездой Мишлен, где, конечно же, попробовали черную икру.

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Комментарии
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Николай Мадеев
До сих помню бразильские сериалы, приходилось смотреть , а куда деваться *один на весь дом телевизор!* Серьезно отличный фильм с большим продолжением. Весь Советский Союз полюбил Изауру и возненавидел ее тирана Леонардо.
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