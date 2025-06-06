Бразильская звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус привезла сына в Москву

Николай Мадеев

До сих помню бразильские сериалы, приходилось смотреть , а куда деваться *один на весь дом телевизор!* Серьезно отличный фильм с большим продолжением. Весь Советский Союз полюбил Изауру и возненавидел ее тирана Леонардо.