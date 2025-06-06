Бразильская звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус привезла сына в Москву

Актриса Луселия Сантус и ее сын Педро Нешлинг побывали в Москве Во время визита гости из Бразилии отведали изыски русской кухни, посетив знаменитый ресторан, отмеченный звездой Мишлен, где, конечно же, попробовали черную икру.
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