В

Воробей

Зе является, на самом деле, героем еврейского народа - воздаёт должное бандеровцам за то, что они сделали с его соплеменниками во время войны. Заодно и агентом Путина, создающим условия для выполнения этапа тайного плана по консолидации народа РФ.