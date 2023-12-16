Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сбежавший из Зе-офиса чиновник: У Запада сволочная позиция. Нас считают дефективными

Сбежавший из Зе-офиса чиновник: У Запада сволочная позиция. Нас считают дефективными

Политнавигатор Запад сравнивает Украину с детской футбольной командой», которой дали новую форму, но выиграть в ней матч она не смогла и теперь больше не получит обновок.

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Комментарии
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В
Воробей
Зе является, на самом деле, героем еврейского народа - воздаёт должное бандеровцам за то, что они сделали с его соплеменниками во время войны. Заодно и агентом Путина, создающим условия для выполнения этапа тайного плана по консолидации народа РФ.
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10 час.
Владимир Петров
Допустим, дефективными их не только Запад считает...))))
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10 час.
Владимир Соловьев
УКРАИНА ПОКЛОНИЛАСЬ НАЦИЗМУ, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ПРАВОСЛАВИЯ. БЕЗ ПОКАЯНИЯ НЕТ ПРОЩЕНИЯ!
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8 час.

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