Учёные выяснили, как связаны поздний отход ко сну и риск развития депрессии

Они сравнивали данные о состоянии здоровья у "сов" и "жаворонков".Учёные в Стенфордском университете США провели исследование и выяснили, что позднее засыпание негативно сказывается на психическом состоянии любого человека.
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