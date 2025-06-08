В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на представительницу СМИ

В Отдел полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу поступило сообщение от представительницы одного из СМИ о том, что работники предприятия питания в Верх-Исетском районе города мешали исполнению её профессиональных обязанностей, причинили телесные повреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии