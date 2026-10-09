Как выбрать садовую технику для ухода за участком: личный разбор

Когда я только начинала обустраивать свой дачный участок, мне казалось, что главное — это посадить побольше всего: яблони, кусты смородины, грядки с зеленью, цветники.
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