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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных

Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных

Сегодня время ждунов Кто-то в Харькове и Запорожье ждёт, что придут русские. Кто-то в Крыму ждёт, что придут хохлы.

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Комментарии
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М
Мария
Хозяева Наркошибздика не заинтересованы в мире. Его поставили для войны.  Он живой, пока воюет. Военные Украины погибают за интересы США. Жалко дураков. Их уже негде хоронить, всю землю скупили пиндосы, а они всё идут на мясо по 2 тыс. человек в день.
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