Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных

Сегодня время ждунов Кто-то в Харькове и Запорожье ждёт, что придут русские. Кто-то в Крыму ждёт, что придут хохлы.
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