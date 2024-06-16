М

Мария

Хозяева Наркошибздика не заинтересованы в мире. Его поставили для войны. Он живой, пока воюет. Военные Украины погибают за интересы США. Жалко дураков. Их уже негде хоронить, всю землю скупили пиндосы, а они всё идут на мясо по 2 тыс. человек в день.