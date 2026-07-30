Бесплатную медицину могут отменить? Минздрав дал официальный ответ

Русским рассказали, лишат ли безработных бесплатной медицины.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав не рассматривает возможность лишения неработающих граждан права на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии