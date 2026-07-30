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Царьград

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Бесплатную медицину могут отменить? Минздрав дал официальный ответ

Бесплатную медицину могут отменить? Минздрав дал официальный ответ

Русским рассказали, лишат ли безработных бесплатной медицины.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав не рассматривает возможность лишения неработающих граждан права на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.

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