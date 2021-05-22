АРМИ не нравится, что BTS поют на корейском

Южнокорейскую к-поп группу BTS давно полюбили за их сильные текста и воодушевляющий посыл. Айдолы поют о том, как круто быть самим собой, любить и не стесняться своего тела, не бояться признаваться в том, что тебе нравится и следовать своей мечте.