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АРМИ не нравится, что BTS поют на корейском

АРМИ не нравится, что BTS поют на корейском

Южнокорейскую к-поп группу BTS давно полюбили за их сильные текста и воодушевляющий посыл. Айдолы поют о том, как круто быть самим собой, любить и не стесняться своего тела, не бояться признаваться в том, что тебе нравится и следовать своей мечте.

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