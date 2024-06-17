«Парк «Яуза» станет ареной для интеллектуальной игры «Квиз тайм»

В пятницу, 21 июня для всех любителей умственных вызовов и поклонников развлекательных игр в парке «Яуза» пройдёт новое шоу-игра «КВИЗ Тайм» под открытым небом, где команды будут соревноваться в интеллектуальных баталиях, отвечая на разнообразные вопросы.