Сохраняйте чеки. До 50% расходов на уголь и дрова могут вернуть жителям Алтайского края

Компенсация распространяется не только на покупку твердого топлива, но и на его доставку Жители Алтайского края, которые отапливают свои дома дровами или углем, могут вернуть часть потраченных на топливо денег.
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