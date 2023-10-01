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Депутат Гончаренко: у Украины нет шансов выстоять в конфликте без помощи США

Депутат Гончаренко: у Украины нет шансов выстоять в конфликте без помощи США

У Украины нет шансов выстоять в текущем конфликте без помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразил депутат парламента бывшей советской республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Комментарии
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Валерий Бирюков
... и с пиндосами тоже.
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