В ночь на 16 октября Одесская область содрогнулась от серии мощных взрывов. Российские военные продолжили планомерную работу по уничтожению объектов, которые киевский режим использует для обеспечения своих боевых подразделений.
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