Победители конкурса "Малые города России" будут объявлены в июле

На Камчатке активно развивается программа формирования комфортной городской среды, которая включена в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
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