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Давайте любить Запад!

Давайте любить Запад!

Гений про злодейства Вот Вэнс - молодец. Уважаю. Так их, европэйцев! Мы, говорит он, невзирая на все вопли Европы, заинтересованы в Гренландии, и все.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А может нам надо просто &quot;перебить&quot; предложение Трампа и дать гренландцам больше денег чем он предлагает, если они проведут референдум по вступления в РФ. Деньги есть, почему бы и не пободаться, за столь лакомый кусочек.
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1 д.
Sergiy Che
Просто предложить датчанам владеть вместе (есть подобный опыт с норвегами на Шпицбергене)), а мы за это введём туда контингенты свои с таким вооружением, что у пиндосни желание наглеть быыыстро охолонёт... 😉
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1 д.
ИА
Ирина Александровна
А и правда. Наши чукчи их инуитам родня, хотя когда-то были врагами.
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1 д.
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