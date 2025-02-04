Давайте любить Запад!

ИМ

Ильдус Мамлеев

А может нам надо просто "перебить" предложение Трампа и дать гренландцам больше денег чем он предлагает, если они проведут референдум по вступления в РФ. Деньги есть, почему бы и не пободаться, за столь лакомый кусочек.