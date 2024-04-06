В Республике Татарстан 3 апреля дан старт весенне-полевым работам

О подготовке сельхозтехники к весенне-полевым работам, об обеспеченности трудовыми ресурсами и о состоянии озимых культур доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.
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